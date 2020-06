I festini di Neymar tra donne e divertimento. Ander Herrera: “Mia moglie mi segue ovunque…” [FOTOGALLERY]

Cosa succede quando un uomo sposato va ad un festino organizzato da Neymar? Succede che rischia grosso. Tra divertimento e belle donne, le rimpatriate organizzate dall’asso brasiliano coi compagni di squadra rischiano di far cadere in tentazione qualcuno. E se le mogli sono gelose…

Lo sa bene Ander Herrera. Il centrocampista del Paris Saint Germain, come riporta ‘Il Posticipo‘, ha parlato a ‘La Resistencia‘ di questo argomento: “Bisogna dire la verità, quando si organizza qualcosa bisogna farlo affinché ci si diverta. E Neymar lo ha organizzato alla perfezione, e io gli ho fatto i complimenti. Detto questo, mia moglie non mi lasciava neanche andare al bagno o al piano di sotto“. La moglie di Ander Herrera è Isabel Collado. In alto la FOTOGALLERY con alcuni suoi scatti.