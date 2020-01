Festino con i calciatori del Manchester City, coinvolta una nota giornalista TV italiana: il VIDEO bollente finisce sul web [FOTO]

Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio scandalo che riguarda il mondo del calcio, in particolar modo sono stati coinvolti alcuni calciatori del Manchester City, l’episodio risale subito dopo la partita vinta dai Citizen sul campo dell’Aston Villa, 1-6 il risultato finale. La notizia era già nota da alcune ore ma adesso il ‘The Sun’ ha svelato tutto nei minimi dettagli, in particolar modo sarebbe andato in scena un festino privato in un luogo segreto in compagnia di 22 modelle ed influencer atterrate dall’Italia. Arrivate al ”The Mere”, le ragazze si sono inizialmente riposate poi sono state caricate su un pullman insieme ad alcuni calciatori, poi il festino in compagnia dei calciatori del Manchester City. La squadra avrebbe avuto il permesso dal tecnico Guardiola ma non è chiaro se l’allenatore fosse a conoscenza della presenza delle donne. Il Tabloid britannico svela anche i nomi delle ragazze coinvolte: si tratta di Amira Paula che nella giornata di domenica ha pubblicato una Storia su Instagram in bikini, Marta Tejada filmata su Instagram mentre apre una bottiglia di champagne, in un’altra indossa un bikini rosso mentre si trova nella sua stanza d’albergo. Isa Rivera ha pubblicato un video a cena. Il The Sun fa anche il nome della giornalista di Sportiitalia Chiara Giuffrida, presente anche Chiara Battola che ha pubblicato una storia su Instagram intitolata “Manchester” mentre si rilassa in piscina. In basso ecco il video che in breve tempo ha fatto il giro del web.