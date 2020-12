L’attaccante Neymar è finito nella bufera per aver organizzato una mega festa per Capodanno nonostante le limitazione per il Coronavirus. La Procura di Rio ha aperto un’inchiesta nei confronti del brasiliano per aver riunito troppe persone in uno dei paesi più colpiti dalla pandemia. Neymar è uno dei calciatori più forti al mondo, ma la sua carriera è stata un pò limitata da alcuni colpi di testa fuori dal campo, quest’ultimo episodio di sicuro peggiora la sua condizione.

Le modella invitate al festino di Neymar

Secondo quanto riporta il “The Sun” sono tante le modelle inviate a partecipare al festino di Neymar. Il calciatore avrebbe contattato le ragazze tramite messaggi sul profilo Instagram, si parla di: Kiki Passo, Michelle Nevius e Jessica Bartlett. Poi le brasiliane Camila Remedy e Fernanda Brum, ancora incertezza sull’ex fidanzata Carol Dantas. Infine Liz Bittencourt ha già pubblicato una foto con il braccialetto per l’entrata al party. In alto la FOTOGALLERY con le immagini delle modelle.