Fidanzata Berlusconi: ecco chi è Marta Fascina, la presunta nuova fiamma del patron del Monza [FOTOGALLERY]

Silvio Berlusconi colpisce ancora? Nelle ultime ore circola con insistenza la voce di una possibile rottura della sua relazione con Francesca Pascale, con cui sta insieme da dieci anni. Motivo? L’ingresso di una nuova fiamma. Come fatto sapere da diversi portali di gossip e non, il nome corrisponderebbe a Marta Antonia Fascina.

30 anni oggi (nata il 9 gennaio 1990 a Melito Porto Salvo, Reggio Calabria), è originaria di Napoli, più esattamente di Portici. Attualmente è deputata di Forza Italia, dopo essere stata eletta alle politiche del 2018 alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Campania 1. Inoltre, è anche segretario della IV Difesa della Camera dei deputati e responsabile di sicurezza del Gruppo di Forza Italia. Prima di entrare in politica, la donna ha fatto parte dell’ufficio comunicazione del Milan, in qualità di addetta stampa e di specialista in pubbliche relazioni. E’ laureata in lettere e filosofia presso l’università La Sapienza di Roma. In alto la FOTOGALLERY con alcune foto di Marta Fascina.

Cecchi Paone, molto amico di Francesca Pascale, ha però smentito la notizia a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1: “Questa è una enorme balla, una enorme stupidaggine che mi sembra inverosimile, per me non c’è nulla di vero. Io non ne so nulla, per quanto mi riguarda non ci sono novità tra Francesca ed il Presidente, che stanno insieme da almeno dieci anni”.