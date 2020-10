Il calciatore della Lazio Correa è stato vittima di un furto in casa proprio mentre l’attaccante era impegnato a giocare la gara di campionato contro il Bologna. Desire Cordero, fidanzata del “Tucu”, ha condiviso sul suo profilo Instagram un post molto duro contro gli autori del gesto. “Per quanto riguarda la rapina che abbiamo subito sabato nella nostra casa. Figli di p*****a, potete prendere tutti i soldi del mondo ma non la nostra felicità. Marci dentro, vi auguro tanto amore: quello che vi manca, bastardi”. Uno sfogo durissimo ma giustificabile dopo la paura per il furto. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.