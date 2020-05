La fidanzata di Cristiano Ronaldo da capogiro: Georgina Rodriguez stende i panni in perizoma [FOTO]

La fidanzata di Cristiano Ronaldo fa impazzire il web, Georgina Rodriguez è veramente esagerata in quarantena. Il calciatore della Juventus si trova in Portogallo ed attende notizie sulla ripresa del campionato, quando ci saranno certezze farà ritorno in Italia. Nel frattempo il calciatore si rilassa in compagnia della bella Georgina, l’isolamento in casa non rappresenta sicuramente un dramma. L’argentina è seguita da quasi 18 milioni di follower su Instagram, un numero veramente incredibile e che non è frutto solo del rapporto amoroso con lo juventino. La ragazza infatti è molto conosciuta e sui social si scatena con foto che alzano la temperatura. L’ultimo scatto è davvero da urlo, in perizoma stende i panni ed il risultato è sicuramente apprezzabile. Sfoglia la fotogallery in alto con le sexy immagini.