Cristiano Ronaldo continua la quarantena dopo la positività al Coronavirus, nel frattempo la fidanzata Georgina Rodriguez ha conquistato anche Parigi. Intervistata da Paris Match la modella ha svelato alcuni retroscena sul calciatore portoghese.

“È stato amore a prima vista. Ci siamo incontrati per la prima volta per strada a Madrid quando stavo tornando a casa, senza avere il coraggio di parlarci. Qualche tempo dopo è venuto a fare acquisti nella boutique di lusso dove lavoravo come commessa. Poi il destino ci ha riuniti di nuovo a una festa. È qui che abbiamo parlato per la prima volta. È stato un momento molto speciale, nonostante il mondo intorno, ci siamo sentiti soli. Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge, abbiamo un grande legame. E non posso negare l’ovvio: è una bomba! Di lui mi attrae tutto”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.