La fidanzata di Cristiano Ronaldo è sempre più bella, Georgina Rodriguez infiamma il mondo del web con uno scatto da Dubai che non è passato inosservato. Il calciatore della Juventus sta attraversando un momento veramente entusiasmante, è reduce da una bellissima prestazione in campionato contro l’Udinese, rappresenta un uomo chiave dal punto di vista realizzativo e all’interno dello spogliatoio è sempre più un leader. Le prossime partite saranno fondamentali per togliersi altre soddisfazioni personali e di squadra, si avvicina infatti lo spettacolo della Champions League.

Le foto di Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo

La fidanzata di Cristiano Ronaldo ha pubblicato uno scatto veramente da capogiro, la cartolina da Dubai è una spettacolo. La modella si conferma sempre in grandissima forma, come dimostra l’ultima foto dal profilo Instagram: il lato B è veramente da capogiro. La compagna dello juventino ha trascorso le vacanze di Natale negli Emirati e ha pubblicato una serie di immagini. In alto la FOTOGALLERY con tutti gli scatti di Georgina Rodriguez.