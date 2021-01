La fidanzata di Cristiano Ronaldo è sempre più scatenata, Georgina Rodriguez infiamma il mondo del web con scatti direttamente da Dubai. Il calciatore sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni, il portoghese è stato protagonista anche nell’ultimo successo contro il Sassuolo. La squadra di Andrea Pirlo è tornata pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto e anche in Champions League può togliersi tantissime soddisfazioni. Sarà determinante il ruolo di CR7, in grado di fare la differenza nelle partite che veramente contano.

Le foto della fidanzata di Cristiano Ronaldo

La fidanzata di Cristiano Ronaldo è a Dubai, Georgina Rodriguez si fotografa in tutta la sua bellezza. La modella si scatena in sella alla moto d’acqua, le foto sono subito diventate virali e hanno ricevuto oltre due milioni di like. La showgirl è seguitissima sui profili social, sono infatti oltre 23 milioni i follower che ogni giorno hanno modo di apprezzare la bellezza di Georgina Rodriguez. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.