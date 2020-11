La fidanzata di Cristiano Ronaldo si conferma sempre più bella, Georgina Rodriguez infiamma il web con scatti e video veramente mozzafiato. Il portoghese è un calciatore fondamentale per i bianconeri, quando non gioca la squadra di Andrea Pirlo non riesce a vincere, come dimostrato nella sfida contro il Benevento. Nel frattempo la modella ha deciso di far impazzire i fan, sono quasi 22 milioni di follower. Georgina ha pubblicato un video super sexy, rosa rossa in bocca e twerk, il risultato è veramente apprezzabile. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini, in basso il video.

La fidanzata di Cristiano Ronaldo è uno spettacolo: Georgina Rodriguez infiamma in intimo [FOTO]