La fidanzata di Dybala: il vestito sexy di Oriana Sabatini fa impazzire il web [FOTO]

Oriana Sabatini e l’attaccante della Juventus Paulo Dybala hanno affrontato insieme il Coronavirus. Il calciatore bianconero ha dovuto fare i conti con qualche altro problemino, dall’infortunio fino all’indisponibilità con la maglia dell’Argentina. Nel frattempo la bella Oriana si è scatenata sui social: l’attrice e modella sudamericana è sempre più seguita dai follower grazie alla sua bellezza ed alcuni scatti che non sono passati inosservati. Nel camerino ha sfoggiato un look che ha fatto impazzire i social, in particolar modo molto apprezzato è stato un vestito indossato. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.