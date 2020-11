L’ingresso di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip ha creato tanti argomenti di discussione. Si è parlato di un presunto flirt con Enock, il fratello di Balotelli ha sempre negato. Adesso è uscita allo scoperto Giorgia Migliorati, la fidanzata di Enock in un’intervista a ‘Chi‘. “Selvaggia Roma? Cerca visibilità?! Qualsiasi notizia, vera o falsa che sia, all’interno di un programma di questo calibro, come il grande Fratello Vip attira attenzione e fa share. Lei cerca popolarità e questo reality avrebbe potuto dargliela senza la necessità di utilizzare certi metodi. Evidentemente lei pensa che un certo tipo di “scoop” funzioni ancora! Lei è libera di agire come vuole; così come allo stesso tempo il pubblico sarà libero di giudicare. Cosa direi alla Roma se l’avessi qui davanti? Selvaggia chi? Da donna le consiglierei di mettersi in luce per le sue doti e qualità”.

“Io, prima di essere fidanzata con Enock, ero sua amica: lui con me si confidava e mi parlava un po’ di tutto! Un giorno la Roma è stata argomento dei nostri discorsi. Quindi sì: lo confermo, sapevo che loro due si conoscevano e che si sono scambiati alcuni messaggi. Enock ha pochi amici e tanti conoscenti. Quindi più che amica o addirittura amante la definirei conoscente. Avevo il sospetto che lei si esponesse in un modo simile ma tutto ciò non mi spaventa. La verità? Ci sono stati dei messaggi e una serata passata in compagnia: quelli sì, e io ne ero al corrente. Il bacio invece no. Quello non c’è stato e tantomeno l’invito in hotel da parte di Enock! Ad ogni modo il passato di Enock non può e non potrà mai incidere sulla nostra relazione”.

“Se sento sempre Mario? Sì, sono in costante contatto con tutta la famiglia di Enock. Mario, così come tutti i suoi altri fratelli, lo sostengono con energia. Sento molto spesso la sua famiglia, Abigal riesce a capirmi nel profondo, Angel è dolcissima, Mario dà quel pizzico di ironia e i suoi genitori dimostrano di amarlo con tutto il cuore in ogni situazione”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della fidanzata di Enock.