Tamara Gorro è la fidanzata di Ezequiel Garay, nel corso della sua carriera si è messo in mostra come un buon difensore. L’inizio di avventura è stato con la maglia del Newell’s Old Boys, poi l’ottima stagione con il Racing Santander tanto da attirare l’attenzione del Real Madrid. L’esperienza è altalenante, si trasferisce prima al Benfica e poi allo Zenit. Il Valencia piazza un colpo importante, affare da 25 milioni di euro e firma di un quadriennale. Adesso gioca per il Fatih Karagümrük. Protagonista anche con la maglia della Nazionale.

Tamara Gorro, la fidanzata di Garay

La vita privata del calciatore Garay continua a regalare grosse soddisfazioni. Tamara Gorro è molto seguita sui profili social, sono addirittura 1,8 milioni i follower che apprezzano gli scatti super sexy. In particolar modo l’ultima foto ha mandato in tilt Instagram, Tamara è completamente nuda sulla neve, l’immagine è stata considerata da… brividi. In alto la FOTOGALLERY con tutti gli scatti.