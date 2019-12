Fidanzata Joao Felix, ecco chi è la nuova stella del web: occhi chiari e bellezza mozzafiato [FOTOGALLERY]

Assomiglia molto, in viso ma anche nelle movenze in campo, a Kakà. E’ considerato tra i giovani più emergenti del calcio mondiale. Joao Felix, dopo un lungo corteggiamento di diverse big europee, ha scelto l’Atletico Madrid, che ha puntato in lui – investendo una grossa cifra (120 milioni) – per rimpiazzare Antoine Griezmann.

Il classe ’99 è l’acquisto più costoso di sempre nella storia dei colchoneros, oltre ad essere in assoluto il secondo portoghese più costoso. Il primo? Cristiano Ronaldo. Non per niente, i due fanno parte insieme del nuovo Portogallo. Il maestro e l’allievo, l’esperto e il ragazzino. Già al Benfica si era fatto notare per le sue qualità, che adesso dovrà confermare con la compagine di Simeone.

Alle giocate in campo, però, l’attaccante saprà ben comportarsi anche per quanto concerne le questioni amorose. La sua fidanzata, Margarida Corceiro, è la nuova stella del web. Giovane modella portoghese con quasi 300 mila followers su Instagram, si contraddistingue per degli occhi chiarissimi ed una bellezza dolce e mozzafiato. In alto la FOTOGALLERY con alcuni suoi scatti.