FIDANZATA LAUTARO MARTINEZ – Non è stato un buon periodo per Lautaro Martinez, adesso l’attaccante sta tornando su ottimo livelli e ha intenzione di trascinare l’Inter verso obiettivi importanti in Italia ed in Europa. Nel frattempo prosegue a gonfie vele la relazione con la fidanzata, la coppia è sempre più innamorata. Agustina Gandoldo si conferma in grandissima forma, è sempre più bella. L’ultimo scatto è stato veramente da capogiro, la compagna del nerazzurro si è slacciata la maglietta e ha messo in evidenza le forme. Il risultato è stato sicuramente apprezzato dai fan che hanno commentato e lasciato like. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.