Ezequiel Iván Lavezzi è stato un grandissimo calciatore, nel frattempo la fidanzata Natalia Borges infiamma il web con dichiarazioni bollenti. La carriera dell’argentino ha raggiunto momenti molto alti, l’inizio di carriera è stato all’Estudiantes, poi l’esperienza al San Lorenzo. Si è messo in mostra, tanto da attirare l’attenzione di club italiani, il colpo è stato piazzato dal Napoli. E’ diventato un idolo della piazza ed un assoluto protagonista anche in termini realizzativi. Passa successivamente al Psg, mentre l’ultima esperienza è stata all’Hebei.

La fidanzata di Lavezzi

La vita privata di Lavezzi regala soddisfazioni. Il Pocho è fidanzato con Natalia Borges, l’attrice e modella è molto seguita sui profili social: sono più di 100mila i follower. Sono circolate delle voci su un possibile ritorno in campo di Lavezzi, la fidanzata ha però smentito a modo suo: “Non voglio che torni a giocare, lo alleno io”, ha scritto in una Stories. Il commento è piccante ed in poco tempo ha scatenato le reazioni da parte dei social. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.