Maxi Lopez è impegnato con la maglia della Sambenedettese, nel frattempo la fidanzata Daniela Christiansson si scatena sui profili social. L’attaccante può ancora togliersi alcune soddisfazioni in carriera, le ultime stagioni non sono state di certo entusiasmanti, ma ha le potenzialità per essere ancora decisivo. La Sambenedettese è in lotta in Serie C, si trova in piena zona playoff e anche la vetta non è lontanissima, le prossime partite saranno fondamentali per recuperare ancora posizioni.

La fidanzata di Maxi Lopez si scatena

Daniela Christiansson è la fidanzata di Maxi Lopez, nelle ultime ore ha pubblicato un VIDEO che è stato particolarmente apprezzato dai follower. Le temperature gelide non hanno spaventato Daniela Christiansson, la compagna del calciatore si è ripresa in costume in strada: il bikini è da paura e mette in mostra il Lato B. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.