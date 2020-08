Cagliari, Nandez nei guai. La fidanzata si arrabbia, twitta e poi cancella: “Era a ballare con alcune ragazze…” [FOTO]

Nahitan Nández nei guai. Il centrocampista del Cagliari è stato preso di mira dalla fidanzata Sarah Garcia sui social. Le possibili frizioni tra i due sono stati resi pubblici dalla donna, che ha manifestato il suo disappunto attraverso alcuni tweet poi cancellati. “Il mio ragazzo mi ha fatto una videochiamata: diceva che stava andando a letto per dormire ma dopo mezz’ora era a ballare con alcune ragazze. La scusa: non te l’ho detto perché sapevo che ti saresti arrabbiata. Hahaha oh, che schifo. A volte non sappiamo apprezzare e desideriamo sempre di più”. E’ uno dei tanti post della ragazza, i cui screen sono stati riportati da “Bola Vip” prima che fossero cancellati.

Poi un altro: “1 si perdona, anche 2, 3 rimane lì con rabbia ma abbiamo una famiglia e bisogna essere adulti, 4 non mi piaci più, 5 non mi piaci, 6 mi stanchi, 7 (una serie di numeri prima) mi hai perso”. La donna, pentendosene visto che poi ha cancellato il tutto, probabilmente si sarà voluta sfogare pubblicamente dei comportamenti del fidanzato. Come andrà a finire. In alto la FOTOGALLERY con alcuni scatti della bella Sara.