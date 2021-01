Majooh Berbeito è la fidanzata di Ocampos e ha mandato in tilt il mondo del web con scatti super sexy. Il calciatore argentino ha trovato la giusta collocazione con la maglia del Siviglia, si è confermato un giocatore di grandissimo talento ed in grado di fare la differenza. Non è riuscito a lasciare il segno nel campionato di Serie A, Ocampos ha indossato le maglie di Genoa e Milan ma senza entusiasmare, avventure anche con River Plate, Monaco e Marsiglia.

La fidanzata di Ocampos

Nel frattempo la fidanzata di Ocampos continua ad infiammare il mondo del web. E’ seguitissima sui profili Instagram, in particolar modo sono 138mila i follower di Majooh Berbeito. La modella conferma il fisico scultoreo, il particolar modo mette in mostra il Lato B. Lo scatto è stato apprezzato da tutti i fan che non hanno risparmiato i commenti di grande entusiasmo. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.