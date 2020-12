La fidanzata di Graziano Pellè si scatena durante la vacanze natalizie, Viky Varga ha pubblicato uno scatto super sexy dalle Maldive. Il calciatore è alla ricerca di una nuova esperienza: l’avventura in Cina è infatti arrivata al capolinea: dopo l’obbligo imposto al tetto degli stipendi, la decisione è stata quella di tornare in Italia. Sono stati avviati già alcuni contatti con squadre del campionato di Serie A, il mercato di gennaio sarà sicuramente caldissimo.

La foto di Viky Varga, la fidanzata di Pellé

La fidanzata di Graziano Pellé è sempre più scatenata, Viky Varga ha pubblicato uno scatto veramente mozzafiato che ha infiammato il mondo del web. Il Natale è stato veramente bollente, la FOTO direttamente dalle Maldive è da capogiro. La modella mette in mostra il lato B, come al solito è sempre in ottima forma. In alto la GALLERY con tutte le immagini.