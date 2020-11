FIDANZATA PINAMONTI – L’attaccante Pinamonti è considerato ancora uno dei migliori prospetti italiani, nelle ultime stagioni ha avuto diversi occasioni, non è riuscito ad ‘esplodere’ definitivamente ma ha le caratteristiche per diventare un calciatore molto importante. L’obiettivo è quello di ritagliarsi spazio nell’Inter, molto probabile una cessione in prestito per aumentare il minutaggio. Nel frattempo la vita privata regala soddisfazioni, continua a gonfie vele la storia d’amore con la fidanzata Nicole Confortin. La ragazza è bellissima, l’aspetto fisico è mozzafiato. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.