FIDANZATA RUGANI – Il difensore Daniele Rugani non è riuscito ad esprimersi al meglio con la maglia della Juventus, le qualità non sono state mai messe in discussione, ma ha avuto poco spazio per esprimersi. Adesso sta provando una nuova esperienza, in Francia con la divisa del Rennes. Sempre al suo fianco, c’è la compagna Michela Persico. La coppia è sempre più innamorata come hanno avuto modo di dimostrare anche attraverso i profili social. Hanno dato alla luce il primo figlio, la conduttrice e giornalista è tornata subito in grandissima forma. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.