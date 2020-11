Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sul nuovo lockdown che sarà annunciato entro domani dal Premier Conte. Il Governo sta studiando nuove misure che verranno adottate: tra queste si parla di un coprifuoco nazionale alle ore 21. Giulia Amodio, fidanzata di Stefano Sensi ha parlato sui social di un nuovo possibile lockdown.

"Credo che finito questo periodo dovrebbero davvero fornire ad ognuno di noi uno psicologo. Io sono già esaurita di mio figuriamoci dopo che è praticamente un mese che non metto quasi praticamente piede fuori casa. Ci stanno facendo esaurire. Qui dicono che a breve partirà un nuovo lookdown. Io mi sento in quarantena da ottobre. Maledetta ipocondria".