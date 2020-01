Fidanzata Theo Hernandez: ecco Elisa De Panicis, la concorrente sexy del Grande Fratello [FOTO]

FIDANZATA THEO HERNANDEZ – Le ultime mosse di mercato non sono state di certo convincenti in casa Milan. Tutte tranne una. Theo Hernandez può essere considerato la vera rivelazione del campionato di Serie A, il calciatore francese è inamovibile nello scacchiere di Stefano Pioli e nelle ultime partite è stato decisivo anche in fase realizzativa, le ultime vittorie dei rossoneri portano la firma dell’esterno che si conferma come uno dei migliori terzini del massimo torneo italiano. Nel frattempo va a gonfie vele anche la vita privata di Theo Hernandez, il calciatore è fidanzato con Elisa De Panicis, concorrente dell’edizione del Grande Fratello. «E poi la nostra Elisa ha già il cuore occupata, è fidanzata col terzino del Milan Theo Hernandez», ha detto Alfonso Signorini. In alto la fotogallery con le sexy foto di Elisa.