Continuano le voci di gossip che riguardano il calciatore della Roma Zaniolo. Il giocatore è fermo a causa di un bruttissimo infortunio, il secondo a distanza di pochi mesi, ma a tenere banco è soprattutto la vita privata. Il giallorosso ha da poco lasciato Sara Scaperrotta per mettersi con la modella Madalina Ghenea. Il settimanale ‘Oggi’ ha svelato l’indiscrezione della maternità dell’ex fidanzata Sara, voce confermata dal calciatore ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Vorrei tenere la mia vita privata lontano dai riflettori, come ho già detto ieri sono concentrato solo sul mio ritorno. Ma mi rendo conto che viste le indiscrezioni uscite oggi è arrivato il momento di raccontare anche la mia versione. Sperando di chiudere qui il discorso, una volta per tutte”.



Le parole di Zaniolo sulla gravidanza della fidanzata

Il rapporto con la ex fidanzata: “la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo, io stesso ho notato che c’erano delle piccole grandi cose che non andavano bene e non erano conciliabili con la mia vita da professionista”.

I dettagli sulla gravidanza: “abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto. Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità. Con questo spero che terminino tutte le voci sulla mia vita privata e si torni a parlare di me soltanto come calciatore. Per la serenità di tutti quanti”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della nuova fidanzata di Zaniolo.