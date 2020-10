Fidanzato Elisabetta Gregoraci, spunta un nome a sorpresa. E’ stato legato al mondo del calcio [FOTO]

FIDANZATO ELISABETTA GREGORACI – E’ sicuramente un’assoluta protagonista dell’edizione del Grande Fratello Vip: stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, l’ex moglie di Flavio Briatore. All’interno della casa ha creato un bel feeling con Pierpaolo Pretelli, ma si tratta solo di un’amicizia. La bella conduttrice è legata da un rapporto al di fuori della casa e nelle ultime settimane sono circolati tanti nomi di possibili candidati. Si è parlato del cantante Mr. Rain, ma è arrivata subito la smentita. L’ultimo è quello Piero Barone, uno dei tre tenori de “Il Volo”, in passato legato con la figlia di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.