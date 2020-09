Fifa 21, la classifica dei calciatori più forti: ecco chi vince il duello tra Cristiano Ronaldo e Messi

La stagione sta per prendere il via, tornano i principali campionati in Europa. I tifosi sono pronti, purtroppo dovranno ancora fare i conti con le limitazioni dovute al Coronavirus. Tra Fantacalcio e videogiochi sarà una stagione molto lunga, anche fuori dal rettangolo di gioco. In particolar modo sono tantissimi gli appassionati di Fifa 21 per quello che è il videogioco più famoso al mondo. E’ stato stilata la classifica dei calciatori più forti in assoluto, ovviamente continua il duello tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo, con l’argentino leggermente in vantaggio. Si conferma nelle posizioni altissime l’attaccante del Bayern Monaco Lewandowski. Presente anche il portiere Oblak, ovviamente non mancano diversi calciatori del Liverpool. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con la Top 10.