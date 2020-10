La figlia di Eva Henger in piscina: lo scatto di Mercedesz con… l’intruso [FOTO]

La figlia di Eva Henger è sempre più attiva sui social, Mercedesz infiamma il web con scatti sexy. L’italo-ungherese si conferma in grande forma, la trasformazione fisica è stata sensazionale, grazie agli allenamenti in compagnia del fidanzato, autore anche di immortalare i momenti sexy della fidanzata. Passa la maggior parte del tempo in palestra, come dimostrano le tante Storie pubblicate su Instagram. Ma ad attirare l’attenzione dei fan è stata l’ultima foto in piscina, Mercedesz ha messo in mostra un lato B da urlo. “Trovate l’intruso. È entrato in scena nel momento perfetto”, la didascalia alla foto. Il riferimento è ad un insetto. Sfoglia la FOTOGALLERY con tutte le immagini.