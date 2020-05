“Quella finale rimane un mistero”, “dopo Istanbul viene sempre Atene”: botta e risposta sul Milan

Una partita entrata, comunque, nella storia del calcio. Sono passati ben 15 anni dalla finale di Istanbul contro il Liverpool, una sconfitta amara per il Milan dopo un primo tempo praticamente perfetto. Dopo appena un minuto Maldini, su assist di Pirlo da calcio di punizione portò in vantaggio il Milan. Al 38′ il 2-0 con un contropiede magistrale gestito da Kaká e Shevchenko e chiuso da Crespo. Delirio dei tifosi del Milan al 43′ quando Kaká lanciò a campo aperto Crespo per il 3-0 e match che sembrava già chiuso. Nella ripresa 6 minuti di follia con le reti di Gerrard, Smicer e Xabi Alonso. Ai calci di rigore trionfo del club inglese, tra la delusione dei rossoneri. Due anni dopo ad Atene la rivincita del Milan con il successo 2-1 sempre contro il Reds. E’ proprio questo quello che i supporter del Diavolo hanno rimarcato sui social: “dopo Istanbul viene sempre Atene”, ha scritto un utente su Twitter. “Sono juventino e sappiamo cosa vuol dire perdere una finale, ma quella finale di Instanbul rimane un mistero”, il commento di un altro tifoso. In alto la fotogallery con tutte le reazioni.