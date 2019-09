Finlandia-Italia 1-2 live, altro rigore: Jorginho non sbaglia dal dischetto

Findlandia-Italia live – Traguardo vicino, ma guai a mollare. Trasferta insidiosa per gli azzurri in casa della seconda classificata del girone. Serve attenzione e concentrazione agli uomini di Roberto Mancini, non al top della forma visto il campionato da poco iniziato. La partita con l’Armenia ne è l’esempio. Ma in caso di vittoria, basterebbe veramente pochissimo per raggiungere l’aritmetica qualificazione ad Euro 2020. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.45.

78′ – GOOOLLLL JORGINHO, ITALIA DI NUOVO IN VANTAGGIO, L’EX NAPOLI NON SBAGLIA SU CALCIO DI RIGORE.

71′ – GOL PUKKI, PAREGGIO DELLA FINLANDIA, INGENUITA’ SI SENSI CHE COSTA IL TIRO DAL DISCHETTO.

59′ – GOOOL IMMOBILE, ITALIA IN VANTAGGIO GRAZIE AD UN COLPO DI TESTA DELL’ATTACCANTE DELLA LAZIO.

45′ – Si va all’intervallo, risultato anche fermo sullo 0-0.

42′ – E’ Sensi il calciatore più pericoloso dell’Italia, il centrocampista dell’Inter vicinissimo alla marcatura.

26′ – Le due squadre continuano a studiarsi, grande occasione per l’Italia con un tiro dalla lunga di Sensi, miracolo di Hradecky.

8′ – Guai per l’Italia, infortunio per il difensore Emerson per un problema muscolare, al suo posto in campo Florenzi.

1′ – PARTITI!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Finlandia – Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Vaisanen, Uronen; Lod, Schuller, Kamara, Lappalainen; Pukki.

Italia – Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (8′ Florenzi); Barella, Jorginho, Sensi; Chiesa, Immobile, Lo. Pellegrini.