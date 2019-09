Finlandia-Italia 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Immobile di nome ma non di fatto [FOTO]

Finlandia-Italia, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata la sfida di qualificazione ad Euro 2020, a Tampere, tra la Finlandia e gli azzurri. I ragazzi di Mancini alla ricerca di un’altra vittoria in trasferta dopo quella in Armenia di giovedì, ma di fronte c’è la seconda classificata del girone. Tanti cambi di formazione per la Nazionale, con Izzo ed Acerbi dietro, Sensi al posto di Verratti e Lorenzo Pellegrini ed Immobile a sostituire rispettivamente Bernardeschi e Belotti. Vittoria di misura per Bonucci e compagni, in gol Immobile e Jorginho su rigore. Sette vittorie su sette per l’Italia, qualificazione sempre più vicina. In alto la FOTOGALLERY del match.

FINLANDIA

Hradecky 6.5; Granlund 5.5 (81′ Soiri), Toivio 5.5, Arajuuri 4.5, Vaisanen 4, Uronen 5.5; Lod 6, Schuller 5 (86′ Kauko), Kamara 6, Lappalainen 6 (74′ Tuomminen sv); Pukki 7.

ITALIA

Donnarumma 6 – Mai chiamato in causa, sul rigore si tuffa ma il tiro è centrale.

Izzo 6.5 – Non spinge, ma non lo deve fare. Ordinatissimo dietro.

Bonucci 6.5 – Ordinaria amministrazione, una mezza vacanza.

Acerbi 6.5 – Ditegli che non è un attaccante. Impeccabile dietro, ma ogni tanto sale a dar manforte in avanti. Bomber mancato.

Emerson sv – Una sola parola: Sfortunato (8′ Florenzi 7 – Il suo compito era non far rimpiangere Emerson, e ci riesce alla grande. Spinge e si rende anche pericoloso. Diligente)

Barella 6.5 – Muscoli e sostanza come sempre. Non molla mai.

Jorginho 7.5 – Non la sua migliore prestazione, ma il giallo all’inizio lo condiziona. Freddissimo, però, nel realizzare il rigore. Fondamentale.

Sensi 6.5 – Da 8 nel primo tempo, è il migliore. Si rende pericoloso in due occasioni. Nella ripresa, leggera flessione, e l’episodio del rigore poteva pesare in ottica risultato.

Chiesa 7.5 – Malissimo giovedì, benissimo oggi. Vicino al gol nel primo tempo, assist al bacio per Immobile nella ripresa. Chiesa the real. (74′ Bernardeschi 6.5)

Immobile 8 – Solo di nome, non di fatto. Corre, si sbraccia, scambia coi compagni, va vicino al vantaggio e poi lo segna. (Im) mobile (75′ Belotti 6.5)

Lo. Pellegrini 6.5 – Non gioca nel suo ruolo naturale, e si vede. Fa il suo.