Fiocco rosa in casa Inter: è nata Charlotte [FOTO]

L’Inter è reduce dalla brutta sconfitta in casa Milan, l’avvio di stagione della squadra nerazzurra non è stato entusiasmante. Gli ultimi mesi non sono stati positivi per il difensore Skriniar, buone notizie invece dal punto di vista personale. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato su Instagram, è nata la figlia che aspettava insieme alla compagna Barbora Hroncekova. E’ la prima figlia per Skriniar. Il calciatore è risultato positivo al Coronavirus e si trova ancora in patria in attesa della negatività, poi potrà abbracciare la piccola. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.