Fiorentina-Atalanta 2-3, le pagelle di CalcioWeb: sfida di bomber, ma decide un gol di Ilicic

Il posticipo della 30esima giornata del campionato di Serie A ha regalato tantissime emozioni, sono scese in campo Fiorentina e Atalanta, la sfida è stata scoppiettante fino all’ultimo minuto. Ottime prestazioni degli attaccanti Zapata e Vlahovic: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Partenza sprint della squadra di Gasperini che si porta in doppio vantaggio, il marcatore è stato Duvan Zapata, autore di una grandissima doppietta. Nel secondo tempo è Vlahovic a salire in cattedra, il calciatore serbo ha risposto con una doppietta da grande goleador. Passano pochissimi minuti e l’Atalanta si guadagna un calcio di rigore: Ilicic non sbaglia dal dischetto. Finisce 2-3, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Fiorentina-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6.5; Milenkovic 5.5, Pezzella 5.5, Martinez Quarta 4.5; Caceres 6.5, Bonaventura 5.5, Amrabat 5, Castrovilli 5.5, Biraghi 5.5; Kouamè 6.5, Vlahovic 8. All. Iachini A disposizione: Terracciano, Rosati, Borja Valero 6, Maxi Olivera, Venuti s.v., Malcuit, Barreca, Montiel, Ponsi, Munteanu, Callejon s.v., Eysseric 6.

Atalanta (4-2-3-1): Gollini 6; Toloi 6, Palomino 6, Romero 6, Gosens 5.5; De Roon 6, Freuler 6.5; Malinovskyi 7, Pasalic 6, Muriel 6; Zapata 8. All. Gasperini A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle 6, Sutalo, Lammers, Caldara, Djimsiti 5, Kovalenko, Ruggeri, Miranchuk s.v., Ilicic 7.