Fiorentina-Benevento 0-1, le pagelle di CalcioWeb: mette… l’Improta e condanna Prandelli all’esordio [FOTO]

Fiorentina-Benevento, le pagelle di CalcioWeb -L’esordio bis di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina è stato da dimenticare. Si è concluso il lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A, il Benevento ha conquistato un risultato molto importante per la classifica, riscattando le ultime prestazioni e sconfitte. L’ex Ct della Nazionale non può avere la bacchetta magica, ma quanto visto oggi non fa di certo ben sperare. Il primo tempo regala veramente poche emozioni, nella ripresa invece la sfida si sblocca. Errore di Biraghi, ad approfittarne è Improta. La squadra di Prandelli non riesce a reagire, anzi sono gli uomini di Inzaghi ad avvicinarsi al raddoppio. Un miracoloso Dragowski salva sul subentrante Lapadula, ci prova Vlahovic ma Montipò è bravo. Finisce 0-1, in alto la FOTOGALLERY con le immagini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski 6.5; Milenkovic 5, Ger.Pezzella 6, Igor 6.5 (dal 57′ Lirola 5.5), Biraghi 4.5; Amrabat 6 (dal 72′ Borja Valero s.v.), Castrovilli 6.5; Kouame 5.5 (dal 55′ Cutrone 5), Duncan 5 (dal 56′ Pulgar 5.5), Ribery 5 (dal 44′ Saponara 5); Vlahovic 5.5. All.: Prandelli.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò 6.5; Letizia 6 (dal 66′ Maggio 6), Glik 6, Caldirola 6.5, Barba 6; Schiattarella 5.5, Hetemaj 6, Ionita 6; Improta 7.5 (dall’83’ Tello s.v.), Sau 5.5 (dal 46′ Insigne 6); Moncini 6 (dal 78′ Lapadula 6.5). All.: F. Inzaghi