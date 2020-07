Fiorentina-Cagliari 0-0, le pagelle di CalcioWeb: Chiesa delude ancora una volta, Dragowski miracoloso

Fiorentina-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Pari senza reti tra Fiorentina e Cagliari nella trentunesima giornata di Serie A. Primo tempo con diverse occasioni. Il Cagliari si vede annullare un gol per fuorigioco di Simeone. La risposta della squadra di Iachini arriva prima con il palo colpito da Duncan, poi con Ribery (bravo Cragno a deviare). Ci prova anche Joao Pedro, ma Dragowski è attento. Anche nella ripresa le occasioni non mancano. Le più clamorose capitano sui piedi Nandez e sulla testa di Kouamé. Nel primo caso è incredibilmente impreciso l’uruguayano, nel secondo è bravo ancora una volta Cragno. Nel finale succede poco. In alto la FOTOGALLERY.

Fiorentina (3-4-3): Dragowski 7; Milenkovic 6, Ceccherini 6, Caceres 6; Lirola 6 (59′ Dalbert 6), Duncan 6.5, Badelj 5.5 (60′ Pulgar 6), Venuti 5; Chiesa 5 (46′ Ghezzal 6), Vlahovic 5.5 (75′ Kouamé 6.5), Ribery 6.5 (75′ Cutrone 6).

Cagliari (3-5-2): Cragno 6.5; Walukiewicz 6.5, Klavan 6.5, Lykogiannis 6; Nández 6.5, Birsa 5.5 (79′ Faragò 6), Nainggolan 6, Rog 6 (63′ Ionita 6), Mattiello 5.5; João Pedro 5.5 (63′ Ragatzu 5.5), Simeone 6.