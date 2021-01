Si è concluso lo scontro salvezza per la 17esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Fiorentina e Cagliari, la partita si è sbloccata nel finale. Ancora decisivo l’attaccante Vlahovic, è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Già nel primo tempo la partita è scoppiettante con occasioni da una parte e dall’altra, la più netta è al 37′: Joao Pedro si fa ipnotizzare da Dragowski, errore dal calcio di rigore. Nella ripresa la sfida sembra indirizzata verso il pareggio, al 72′ assist perfetto di Callejon ed il solito Vlahovic sigla il definitivo 1-0. Nel finale il risultato non cambia più. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Fiorentina-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 8; Milenkovic 6, Pezzella 6 (dal 38′ Quarta 6.5), Igor 5; Caceres 6.5 (dal 74′ Venuti s.v.), Amrabat 6.5, Pulgar 6, Bonaventura 6.5, Biraghi 6; Callejon 7 (dall’82’ Valero s.v.); Vlahovic 7 (dall’82’ Kouame s.v.). All.: Prandelli.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno 7; Pisacane 5 (dal 79′ Zappa s.v.), Walukiewicz 5.5, Godin 6, Lykogiannis 5.5; Nainggolan 6 (dall’80’ Ounas s.v.), Marin 5.5, Oliva 6 (dall’86’ Cerri s.v.); Joao Pedro 5, Sottil 5.5 (dall’86’ Tramoni s.v.); Simeone 6 (dall’80’ Pavoletti s.v.). All. Di Francesco.