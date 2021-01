Dopo la sfida tra Milan e Torino ancora tanto equilibrio nell’altra partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, sono scese in campo Fiorentina e Inter, tutte le pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Subito problemi per gli allenatori che hanno dovuto fare i conti con i forfait per infortunio di Borja Valero e Sensi, l’allenatore Antonio Conte lancia in campo Vidal. Il cileno è subito decisivo con il rigore trasformato nel primo tempo, la prestazione nel complesso dell’ex Juventus è stata altalenante. Nella ripresa la squadra di Prandelli entra con maggiore forza e trova un grande gol con Kouame. Si va ai tempi supplementari e al 119′ è Lukaku di testa a siglare il gol della qualificazione, finisce 1-2, Inter ai quarti contro il Milan.

Fiorentina-Inter, le pagelle di CalcioWeb

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano 6; Martinez Quarta 6, Milenkovic 6, Caceres 6.5 (dal 52′ Venuti 6); Igor 6, Bonaventura 6.5, Amrabat 6.5, Biraghi 6; Eysseric 5.5 (dal 52′ Vlahovic 6), Castrovilli 6; Kouame 7 (dal 97′ Callejon 6).

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5.5 (dal 61′ de Vrij 6), Ranocchia 6, Kolarov 6; Young 6 (dal 69′ Hakimi 6), Gagliardini 6 (dall’81’ Barella s.v.), Eriksen 5.5, Vidal 6.5 (dal 94′ Brozovic 6), Perisic 5.5; Lautaro Martinez 6 (dal 69′ Lukaku 7), Sanchez 6.