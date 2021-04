Fiorentina-Juventus 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Cristiano Ronaldo un fantasma, Vlahovic di classe

Non sono mancate le emozioni nel match del campionato di Serie A tra Fiorentina e Juventus, partita dai due volti per la squadra di Andrea Pirlo: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo tempo prestazione imbarazzante della Juventus che sbaglia praticamente tutto, partita veramente da dimenticare per Cristiano Ronaldo. I viola giocano con coraggio e trovano il vantaggio su rigore: fallo con il braccio di Rabiot, l‘attaccante Vlahovic va in gol con il cucchiaio. Nella ripresa Pirlo stravolge la squadra con Morata e Kulusevski, proprio lo spagnolo trova subito il gol del pareggio. Nel finale qualche occasione, ma il risultato non cambia più. Finisce 1-1, in alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Fiorentina-Juventus, le pagelle di CalcioWeb

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski 5.5; Milenkovic 6.5, Pezzella 5.5, Caceres 6; Venuti 6, Amrabat 6.5, Pulgar 6, Castrovilli 6.5, Igor 5.5; Ribery 6.5, Vlahovic 7. A disp. Terracciano, Rosati, Martinez Quarta 5.5, Biraghi 6, Kouame 6, Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon, Eysseric s.v. All. Iachini

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny 6; De Ligt 6, Bonucci 5.5, Chiellini 6; Cuadrado 7, Ramsey 5, Bentancur 7, Rabiot 5, Alex Sandro 6; Dybala 6, Ronaldo 4.5. A disp. Pinsoglio, Buffon, Arthur, Morata 7, Danilo, McKennie 6, Bernardeschi, Frabotta, Kulusevski 6, Andrade All. Pirlo