Fiorentina-Juventus, la coreografia della Curva Fiesole è bellissima [FOTO]

FIORENTINA-JUVENTUS – Si sta giocando il primo anticipo della terza giornata di Serie A tra Fiorentina e Juventus. Punteggio fermo sullo 0-0 con Douglas Costa costretto ad uscire per un infortunio. Spettacolo della Curva Fiesole, che ha preparato una coreografia apposita per l’occasione. La partita contro la Juventus è sempre molto sentita a Firenze. In alto la FOTOGALLERY.