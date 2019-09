Una brutta Juventus si ferma contro la Fiorentina: la squadra di Montella ‘schiaccia’ i bianconeri ma finisce 0-0 [FOTO]

FIORENTINA-JUVENTUS – E’ andata in archivio la prima partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Fiorentina e Juventus, la partita è stata molto tattica e quindi ha regalato poco spettacolo. Partita della reazione per i viola, il passo in avanti per Vincenzo Montella è stato molto importante rispetto alle prime due giornate, contro il Napoli comunque la squadra aveva risposto bene. Non bene la Juventus, Sarri ha dovuto fare i conti con due infortuni pesantissimi, il primo di Douglas Costa, il secondo ancora più pesante di Pjanic. Partita di grande intensità della Fiorentina che in diverse occasioni della partita ha schiacciato gli avversari. Brutta partita per la Juventus, poche occasioni per gli attaccanti. Finisce 0-0, sicuramente un passo indietro per la squadra di Sarri.

90′ – Il risultato non cambia più, brutta Juventus, finisce 0-0 contro la Fiorentina.

77′ – La Juventus prova a spingere ma gli attaccanti non riescono ad incidere.

61′ – Anche Danilo costretto al cambio, dentro Cuadrado nel ruolo di terzino.

45 – Altro infortunio per la Juventus, si ferma anche Pjanic per un problema muscolare, al suo posto Bentancur, si chiude il primo tempo, meglio la Fiorentina.

40′ – Ancora ottima Fiorentina, Dalbert vicino al vantaggio con un colpo di testa.

30′ – Meglio la Fiorentina in questa prima parte di partita, la squadra di Montella gioca con maggiore intensità.

2′ – Subito una tegola per la Juventus, infortunio per Douglas Costa, entra Bernardeschi, problema muscolare per l’attaccante.

1′ – PARTITI!

Fiorentina-Juventus live

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (dall’83’ Ceccherini), Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli (dall’88’ Zurkovski), Dalbert; Chiesa, Ribery (dal 69′ Boateng). All. Montella

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo (dal 62′ Cuadrado), Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic (dal 44′ Bentancur), Matuidi; Douglas Costa (Dall’8′ Bernardeschi), Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri