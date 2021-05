Fiorentina-Lazio 2-0, le pagelle: è sempre Vlahovic, i viola ipotecano la salvezza

E’ andato in archivio l’anticipo serale della 35esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Fiorentina e Lazio. I viola sono sempre più vicini alla salvezza, mentre i biancocelesti hanno complicato la corsa Champions League. Si conferma l’attaccante Vlahovic, è quanto confermato dalle pagelle. I primi minuti sono scoppiettanti, Bonaventura va vicino al gol di testa ma è Dragowski a confermarsi strepitoso su Correa. Sbaglia Radu, Vlahovic non è lucido. L’attaccante serbo si conferma in grandissima forma e trova il gol del vantaggio. Poi due occasioni per la Fiorentina, Dragowski ancora super su Immobile. I viola ad un passo dal raddoppio nel secondo tempo, salva Reina. Nel finale ancora Vlahovic sigla il definitivo 2-0, espulso Pereira.

Fiorentina-Lazio, le pagelle

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 7; Milenkovic 6.5, Pezzella 6, Caceres 6; Venuti 5.5, Castrovilli 6.5 (91′ Quarta s.v.), Pulgar 6.5, Bonaventura 5.5 (73′ Amrabat 6), Biraghi 6.5; Ribery 6.5 (86′ Kouame s.v.), Vlahovic 8. All.:Iachini

Lazio (3-5-2): Reina 6; Marusic 5.5, Acerbi 5.5, Radu 5 (75′ Muriqi s.v.); Lazzari 5.5 (63′ Luiz Felipe 5.5), Milinkovic-Savic 5.5, Lucas Leiva 5 (64′ Cataldi 6), Luis Alberto 5.5 (76′ Akpa Akpro s.v.), Lulic 6 (63′ Pereira 5); Correa 5, Immobile 5.5. All.: Inzaghi