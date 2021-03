Fiorentina-Milan 2-3, le pagelle di CalcioWeb: rimonta da impazzire del Diavolo, Pioli mette pressione all’Inter

Bellissima partita nel match delle 18 per la 28esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Fiorentina e Milan che hanno dato vita ad una partita scoppiettante. In particolar modo si sono messi in evidenza gli attaccanti, è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Continui ribaltamenti nel match, la squadra di Stefano Pioli passa in vantaggio con Ibrahimovic, lo svedese scatta sul filo del fuorigioco e supera Dragowski. La reazione della Fiorentina è immediata, punizione di Pulgar ed il portiere Donnarumma viene sorpreso. Nella ripresa tantissime emozioni, la compagine di Prandelli passa in vantaggio con Ribery, poi i rossoneri ribaltano tutto con Diaz e Calhanoglu. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 2-3. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Fiorentina-Milan, le pagelle di CalcioWeb

Fiorentina (4-4-1-1): Dragowski 6; Caceres 6.5, Milenkovic 5.5, Pezzella 5.5, Quarta 5; Eysseric 6, Pulgar 6.5, Castrovilli 6, Bonaventura 6; Ribery 7, Vlahovic 7. A disp.: Terracciano 6, Rosati, Maxi Olivera, Barreca, Biraghi, Venuti 5.5, Montiel, Malcuit, Amrabat, Callejon s.v., B. Valero, Kouamé s.v. All.: Prandelli.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Dalot 5, Kjaer 7, Tomori 6, Theo Hernández 6.5; Tonali 5.5, Kessié 7; Saelemaekers 5, Çalhanoğlu 7, Brahìm Diaz 7; Ibrahimović 7. A Disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kalulu, Gabbia, Stanga, Bennacer 6.5, Castillejo 6, Meité s.v., Krunic s.v., Hauge, Tonin All.: Pioli.