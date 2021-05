Fiorentina-Napoli 0-2, le pagelle: Gattuso con un piede e mezzo in Champions, è tutto nelle mani degli azzurri

La Fiorentina ha giocato con grandissimo impegno, nonostante la salvezza già raggiunta. Le motivazioni hanno fatto la differenza, il Napoli ha conquistato tre punti importantissimi e la qualificazione in Champions League è sempre più vicina. Il primo tempo è equilibrato, due occasioni importanti: il gol annullato a Vlahovic e la traversa di Insigne su calcio di punizione. Nel secondo tempo la squadra di Gattuso trova i gol della vittoria: Terracciano para il rigore a Insigne, ma sulla respinta l’attaccante non sbaglia. Il raddoppio porta la firma di Zielinski grazie ad una deviazione decisiva. La Fiorentina ci prova, ma è troppo tardi per pensare ad una rimonta. Finisce 0-2, la qualificazione in Champions League è vicinissima. La squadra di Gattuso dovrà vincere l’ultima partita contro il Verona per assicurarsi almeno il quarto posto.

Fiorentina-Napoli, le pagelle

FIORENTINA – Terracciano 6.5; Milenkovic 5, Pezzella 6, Caceres 6; Venuti 5.5, Bonaventura 6, Pulgar 5.5, Castrovilli 5.5, Biraghi 5.5; Ribery 6, Vlahovic 6. A disp: Dragowski, Martinez Quarta, Borja Valero, Kouame, Olivera de Andrea, Montiel, Amrabat, Callejon s.v., Kokorin, Eysseric 6, Dos Santos 6.

NAPOLI – Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Rrahmani 6.5, Hysaj 6.5; Fabian Ruiz 6.5, Bakayoko 6.5; Politano 6, Zielinski 7, Insigne 7; Osimhen 7. A disp.: Contini, Ospina, Zedadka, Demme, Mario Rui, Elmas, Lozano s.v., Mertens s.v., Petagna s.v., Costanzo, D’Agostino, Labriola.