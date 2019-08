Fiorentina-Napoli 3-4, vince lo spettacolo: errori delle difese e della squadra arbitrale [FOTO]

Fiorentina-Napoli 3-4 – Dopo la partita che ha messo di fronte Parma e Juventus, è spettacolo al Franchi prima, durante e dopo la gara tra Fiorentina e Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti si è mossa bene sul mercato con acquisti importanti come Manolas e Lozano. Anche la Fiorentina ha speso bene con gli arrivi di Pulgar, Boateng, Lirola e Ribery su tutti. Grande entusiasmo al Franchi nel pre-partita con il giro d’onore di Rocco Commisso. Spettacolo che si ripete in campo, con una partita destinata a rimanere tra le più belle del campionato nonostante sia soltanto la prima giornata. Montella schiera una formazione giovanissima con Sottil, Vlahovic, Catrovilli, Lirola e Venuti in campo contemporaneamente. Partono dalla panchina Ribery e Boateng. Ancelotti si affida ai fedelissimi, con Insigne e Mertens davanti. Pronti via e Zielinski fa i conti con la nuova regola sui falli di mano. Il VAR richiama Massa, che assegna il penalty. Pulgar fa 1-0. Mertens pareggia al 38′. Al 40′ entra in scena di nuovo il VAR, che sbaglia, assegnando un rigore al Napoli. Insigne ribalta il punteggio. Milenkovic incorna il 2-2 ad inizio ripresa. Callejon incrocia il destro che vale il 2-3, ma entra Boateng e fa 3-3. Insigne riporta in vantaggio la squadra di Ancelotti pochi minuti dopo. Tre punti per il Napoli, ma a vincere è il bel gioco. In alto la FOTOGALLERY.

Finisce qui. Il Napolo sbanca Firenze alla fine di una partita bellissima.

90′ – La Fiorentina chiede un rigore con Ribery, per Massa e per il VAR non c’è nulla. Ancora dubbi.

77′ – Fa l’esordio in Serie A Franck Ribery.

67′ – Callejon mette in mezzo per Insigne, che di testa infila a porta vuota il pallone del 3-4.

65′ – Boateng! Al secondo tentativo il ghanese buca la porta del Napoli. Destro che bacia il palo e si infila in rete.

62′ – Insigne calcia dal limite dell’area, grande parata di Dragowski.

61′ Boateng, appena entrato, prova il tiro dalla distanza: attento Meret.

56′ – Callejon incrocia perfettamente il destro e fa 2-3.

51′ – Milenkovic svetta sul corner e fa 2-2.

50′ – Sottil calcia in porta, tiro deviato in calcio d’angolo.

46′ – Parte la ripresa.

Finisce il primo tempo.

41′ – Insigne è perfetto dagli 11 metri. 1-2 Napoli.

40′ – Calcio di rigore per i partenopei. Fischio più che dubbio per un contatto tra Mertens e Castrovilli.

38′ – Mertens calcia a giro dai 20 metri, Dragowski non perfetto, 1-1.

28′ – Occasione per Koulibaly, tiro deviato.

20′ – Tanti errori tecnici per il Napoli, Fiorentina sulle ali dell’entusiasmo.

9′ – Dal dischetto Pulgar spiazza Meret e porta in vantaggio i viola.

6′ – Tocco con il braccio di Zielinski e calcio di rigore per la Fiorentina.

1′ – Partiti!

Fiorentina-Napoli live, le formazioni ufficiali

Fiorentina – Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Vlahovic, Sottil.

Napoli – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne; Mertens.