Fiorentina-Napoli 3-4, le pagelle di CalcioWeb: Insigne strepitoso, bene i giovani viola [FOTO]

FIORENTINA-NAPOLI, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – E’ appena finita Fiorentina-Napoli. Spettacolo al Franchi con 7 reti. Alla fine è 3-4 per la squadra di Ancelotti. In rete Pulgar, Milenkovic e Boateng per i viola, Mertens, doppietta di Insigne e Callejon per gli ospiti. Spettacolo offensivo con le difese assolutamente da registrare. Non benissimo Dragowski, specialmente sulla rete di Mertens, male in generale i due reparti arretrati. Bene i giovani della Fiorentina, leggermente sottotono Vlahovic. Insigne sugli scudi con una doppietta e due assist, bene anche Callejon e Mertens.

Fiorentina – Dragowski 5; Lirola 6, Milenkovic 6, Pezzella 5, Venuti 5; Castrovilli 6.5, Badelj 6 (73′ Benassi 6), Pulgar 6.5; Chiesa 6, Vlahovic 5.5 (61′ Boateng 7), Sottil 6.5 (78′ Ribery 6).

Napoli – Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 5.5, Koulibaly 5.5, Mario Rui 5 (71′ Ghoulam 6); Allan 5 (72′ Elmas 6), Zielinski 5; Callejon 6.5, Ruiz 6, Insigne 7.5; Mertens 6.5 (84′ Hysaj sv).