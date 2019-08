Fiorentina, la presentazione di Ribery è da sogno: sfottò alla Juve ed entusiasmo alle stelle [FOTO e VIDEO]

Presentazione da sogno in casa Fiorentina, è il giorno d Ribery, l’ex Bayern Monaco rappresenta il colpo di lusso del club viola che si candida ad essere protagonista nella prossima stagione. Parma Barone: “Vorrei ringraziare tutta la tifoseria viola. Ecco perché senza voi non c’è vita. Ogni giorno tanta gente mi ferma e si vede tantissima emozione in città e allora ho deciso di ringraziarvi con quella maglietta che ho esposto contro il Monza. Rocco mi chiama 10 volte al giorno e voleva sapere tutti i dettagli su Franck, mettendoci molta pressione. Sono contento che Franck Ribery è nostro! Noi non promettiamo niente, lavoriamo per arrivare in Europa. Vogliamo raggiungere i 25000 tifosi contro il Napoli”. Poi il coro ‘chi non salta è juventino’.

Parola a Pradè: “sono emozionatissimo stasera. Non mi capita spesso ma Franck mi ha emozionato. Dico grazie alla moglie perché alla fine ha deciso lei. Se i giocatori così forti vengono qua è grazie a Firenze e i fiorentini. Ritornare qua per me è un emozione enorme, ringrazio Commisso e Joe per questa possibilità. Ha deciso di venire da noi perché vuole ancora vincere. Sono super felice”.

Poi parla il diretto interessato: “ciao a tutti! Spero che stiate tutti bene! Sono molto felice di essere qua! Parlo così bene l’italiano perché mi piace la lingua ma soprattutto la Fiorentina. Sapevo già da tre settimane che sarei venuto qua. Toni è un mio grande amico, è come un fratello, mi ha detto di venire qua perché c’è una città bellissima. Ho chiamato Vidal per dire a Pulgar se potevo avere la numero 7. Infatti lo ringrazio. Non so dove vivrò a Firenze, ma ho bisogno di una grande casa perché ho 5 figli. Pradè mi ha detto dai campione vieni con noi. Non sono ancora pronto per sabato ma sono a disposizione del mister. Ho bisogno di allenarmi con la squadra e non da solo”.