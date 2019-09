Fiorentina-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb: Chiesa e Ribery trascinano i viola alla prima vittoria [FOTO]

FIORENTINA-SAMPDORIA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – La Fiorentina trova la prima vittoria in campionato. Battuta la Sampdoria per 2-1 con le reti di Pezzella e Chiesa, a nulla serve il gol di Bonazzoli. Bene la difesa viola e i due “attaccanti” Chiesa e Ribery. Malissimo, ancora una volta, Murillo. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6.5; Milenkovic 6.5, Pezzella 7, Caceres 6.5; Lirola 6, Pulgar 6, Badelj 6.5, Castrovilli 6.5 (82′ Benassi 6), Dalbert 6; Chiesa 7 (93′ Vlahovic sv), Ribery 7 (73′ Sottil 5.5).

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 6.5; Bereszynski 6, Murillo 4, Colley 5.5; Depaoli 6, Vieira 5.5, Ekdal 6.5, Murru 5.5; Ramirez 5 (46′ E. Rigoni 5.5); Caprari 5.5 (65′ Chabot 5.5), Gabbiadini 5.5 (46′ Bonazzoli 6.5).