Fiorentina-Sassuolo 1-3, le pagelle di CalcioWeb: sprofondo viola e disastro Castrovilli, Defrel si prende la scena [FOTO]

Fiorentina-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – Né Berardi né Caputo, il fulcro dell’attacco neroverde è Defrel. Riuscirà a non farli rimpiangere? La risposta è sì, alla grande. Ci mette dieci minuti, tra 25′ e 35′, per mettere a segno una doppietta (tra cui il primo su rigore) e chiudere già di fatto la partita. La Fiorentina è frastornata ma anche sfortunata. Colpisce il palo ma poi prende il terzo gol, con due erroracci, prima di Ceccherini e poi di Castrovilli: ne approfitta Muldur per battere Dragowski. Gol della bandiera di Cutrone, ma è troppo tardi. In basso le pagelle della nostra redazione.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 5, Pezzella 6, Ceccherini 4.5 (64′ Igor 6); Lirola 5 (51′ Cutrone 6.5), Ghezzal 6 (76′ Benassi 6), Pulgar 5, Castrovilli 4 (64′ Duncan 6.5), Dalbert 5.5; Chiesa 5, Ribery 6 (64′ Sottil 6).

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo 6.5; Muldur 7, Chiriches 6, Ferrari 7, Rogerio 6 (46′ Kyriakopoulos 6); Magnanelli 6.5, Locatelli 6.5 (61′ Bourabia 6.5); Traoré 6 (46′ Berardi 6), Djuricic 7 (87′ Ghion sv), Boga 6,5; Defrel 7.5.