Fiorentina-Torino 1-0, le pagelle di CalcioWeb: Castrovilli primo marcatore di questa Serie A, sfida aperta Kouamé-Sirigu

Fiorentina-Torino, le pagelle di CalcioWeb – E’ di Castrovilli il primo gol della Serie A 2020-2021, è della Fiorentina la prima vittoria della Serie A 2020-2021. I viola si aggiudicano il match contro il Torino grazie ad una rete del centrocampista italiano nel finale di gara, esattamente al 77′. Successo meritato per gli uomini di Iachini, più volte vicini al gol con Kouamé. La sua, una sfida aperta con Sirigu, migliore in campo dei suoi e capace di neutralizzare – a parte l’azione del gol – ogni occasione di marca locale, perlopiù creata dai piedi (anzi dalla testa) dell’attaccante ex Genoa. In basso le PAGELLE della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY del match.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6.5, Ceccherini 6, Caceres 6; Chiesa 7(83′ Lirola), Bonaventura 6.5 (79′ Borja Valero sv), Duncan 6.5, Castrovilli 7, Biraghi 7 (88′ Venuti sv); Kouamé 7 (88′ Cutrone sv), Ribery 6 (79′ Vlahovic sv).

TORINO (4-3-1-2): Sirigu 7; Izzo 5.5 (88′ Vojvoda sv), Nkoulou 5.5, Bremer 5, Ansaldi 5.5; Meité 6 (68′ Lukic 6), Rincon 6, Linetty 6 (88′ Millico sv); Berenguer 5.5 (68′ Verdi 6); Zaza 5.5, Belotti 6.