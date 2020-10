Fiorentina-Udinese 3-2, le pagelle di CalcioWeb: Castrovilli vero leader, Okaka non molla mai [FOTO]

Fiorentina-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – La Fiorentina conquista tre punti preziosissimi nel match della quinta giornata del campionato di Serie A ed il tecnico Iachini salva la panchina. Niente da fare per l’Udinese, la squadra bianconera ha messo in mostra buone individualità, ma deve migliorare nel gioco di squadra. Il migliore in campo è stato ancora una volta Castrovilli, il centrocampista si conferma come uno dei migliori prospetti italiani. Dopo 21 minuti i padroni di casa sono in doppio vantaggio proprio con Castrovilli e con il difensore Milenkovic. Gli uomini di Gotti riaprono la partita con Okaka, nella ripresa ancora Castrovilli chiude definitivamente i conti. L’Udinese ci prova, ma Dragowski è veramente miracoloso. Nel finale i bianconeri ci credono e trovano il gol ancora con Okaka. Ma è troppo tardi, finisce 3-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Fiorentina-Udinese, le pagelle di CalcioWeb

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 7; Milenkovic 7, Pezzella 6, Caceres 5.5; Lirola 6, Bonaventura 6, Amrabat 6, Castrovilli 8.5, Biraghi 7; Vlahovic 5.5, Callejon 5.5. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Martinez Quarta 6, Duncan, Kouamé 5.5, Saponara, Venuti s.v., Barreca, Montiel, Cutrone 5.5, Pulgar s.v, Igor. Allenatore: Iachini.

Udinese (3-5-2): Nicholas 5.5; Becao 5.5, De Maio 5, Samir 5.5; Molina 5.5, De Paul 6.5, Arslan 6, Pereyra 6, Ouwejan 5; Okaka 7.5, Lasagna 5. A disposizione: Gasparini, Scuffet, Makengo, Deulofeu 6, Walace 5.5, Bonifazi s.v., Ter Avest, Pussetto 6, Nestorovski, Forestieri 6.5, Zeegelaar, Coulibaly. Allenatore: Gotti.